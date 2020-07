Imprese: Fapi, soddisfatti per misure messe in campo da regione Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti delle misure economiche a favore delle imprese messe in campo dalla Regione Campania". Lo ha dichiarato, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "In questo momento di grande difficoltà economica - ha proseguito Sciotto - la regione guidata da Vincenzo De Luca ha intercettato a pieno le esigenze del mondo produttivo, mettendo a disposizione 100 milioni di euro per le imprese che mettono in campo nuovi investimenti. Si stratta di una speranza concreta per la ripresa della crescita e dello sviluppo del Mezzogiorno dopo l'emergenza coronavirus che ha fermato l'economia e aumentato la disoccupazione", ha concluso il presidente Fapi.(Ren)