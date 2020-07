Coronavirus: Pepe (Lega), ad Avellino più controlli su comunità straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una brutta notizia il nuovo focolaio ad Avellino. Per la seconda volta in Campania si verifica per via dell'arrivo di cittadini stranieri provenienti dall'estero". Così il coordinatore provinciale della Lega, Pasquale Pepe. "Una mancanza di controlli vergognosa - ha proseguito Pepe - Chiediamo verifiche tra le comunità straniere, specialmente dell'est Europa, che sono solite rientrare con pulmini privati in Italia. Incrociamo le dita e speriamo che questa volta De Luca sia chiaro sui dati, diversamente da quanto accaduto a Mondragone", ha concluso il coordinatore provinciale. (Ren)