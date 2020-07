Amministrative: Boccia, per Andria è tempo di riscatto con Giovanna Bruno candidata sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sostiene che "Andria vivrà con Giovanna Bruno una rivoluzione gentile e determinata come solo le donne sanno fare. Noi - aggiunge su Facebook - siamo al suo fianco uniti e con una grande comunità che ha voglia di cambiare. Sarà il riscatto di chi ha voglia di vivere in una città accogliente, verde, solidale, moderna e aperta al mondo. Anche le forme di confronto democratiche come la campagna elettorale non si fermano e dovranno convivere con il Covid-19. Ad Andria questa mattina abbiamo presentato la candidatura a sindaco di Giovanna Bruno. Lei rappresenta il riscatto, la voglia di una comunità intera di far tornare Andria quella città straordinaria che hanno descritto tanti poeti, 'Andria la ricca - scriveva Malpica - Andria l'antichissima, Andria la ridente, dalle belle mandorle, dalle belle ulive...'. Andria era narrata così quasi due secoli fa, era il 1841. Andria - continua Boccia - è l’orgoglio della nostra terra, con i suoi simboli, a partire dal Castel del Monte, che si toccano con mano in ogni angolo della città e in ogni contrada". (segue) (Rin)