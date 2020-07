Campania: Nappi (Lega), focolaio Mondragone, caro De Luca non era tutto sotto controllo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche su Mondragone De Luca continua a raccontare balle. Era tutto sotto controllo sino ad ieri. Ora che non ha più potuto nascondere la verità, con i contagi che purtroppo aumentano, la colpa diventa del governo che non fa i controlli alle frontiere". Lo ha scritto in una nota Severino Nappi, Lega Campania. "Dimentica di aver favorito lui nelle scorse settimane l’ingresso di 20.000 stranieri - ha proseguito Nappi - Dimentica di aver omesso ogni attività di prevenzione. Insomma, De Luca dimentica di fare il suo dovere perché è troppo preso a raccattare voti imbarcando chiunque". (Ren)