Napoli: De Magistris, ripresa in città dura ma c'è e si vede

- "La ripresa a Napoli è dura, ma c’è e si vede. Si sta facendo un grandissimo lavoro, tra moltissime difficoltà. Sempre in attesa che il Governo intervenga come da impegni presi". Lo ha scritto su Facebook il sindaco Luigi de Magistris: "Mentre a Roma si discute in eterno, nella trincea si lotta senza più munizioni, con le mani nude. Se aspettate il cadavere sociale, economico e politico, sappiate che venderemo cara la pelle della nostra gente". De Magistris ha quindi passato in rassegna "alcune notizie che danno il segno della città in movimento": "Abbattuta la Vela verde, proseguiamo regolarmente con il cronoprogramma. Dedico il crollo del simbolo di Gomorra all’emblema del comitato di lotta: Vittorio Passeggio che con il suo megafono incitava alla ribellione contro le ingiustizie sociali. Entra nel vivo anche la bonifica di Bagnoli con la rimozione dell’eternit, la parte più consistente dell’inquinamento ambientale. Tra qualche giorno iniziamo le prove sulla linea 1 del nuovo treno della metro. Stanno arrivando i nuovi autobus Anm". (segue) (Ren)