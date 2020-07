Napoli: De Magistris, ripresa in città dura ma c'è e si vede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha continuato. "Sono ripartiti tantissimi cantieri in città: piazza Mercato quasi finita, per fare un esempio, ed a breve inizio del rifacimento di strade dissestate da anni, come via Nuova del Campo. Stiamo lavorando, con poche risorse ma tanto impegno, per migliorare decoro e verde. Con l’aiuto della gente andremo ancora più veloci. Tra qualche giorno in funzione ulteriori nuove spazzatrici Asia. Questa estate pagheremo anche tutti i creditori del Comune di Napoli, azzerando i ritardi e dando respiro eccezionale all’economia della città. Entra nel vivo il nostro programma, ai tempi della pandemia, di estate a Napoli, tantissima cultura e forte impegno sociale. Spazi occupati dall’arte e beni comuni al servizio della rinascita". Infine ha concluso: "Il fermento si vede sempre di più in città. Napoli è viva, antidepressiva, resiste contro le sofferenze, cura le ferite con la solidarietà sociale, città in cui venire per capire come si affronta questo presente così duro con la filosofia napoletana e la visione di un popolo che le ha viste tante e non si arrenderà mai. Napoli, la città di Partenope: dove corpo, anima e cuore riserbano il segreto della vita contro la morte". (Ren)