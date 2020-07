Mezzogiorno: Peluso (Fd'I), Sud penalizzato dal governo e ignorato dalla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud continua ad essere penalizzato dall'assenza di adeguate politiche di governo e dal sostanziale disinteresse della politica. Infatti i fondi del Mes giungeranno in misura ridotta alle Regioni del Mezzogiorno, penalizzando la sanità meridionale, e la fiscalità di vantaggio, come avevamo previsto, e' stata sbandierata dal premier Conte solo per un attimo per poi essere subito abbandonata". Lo ha affermato la viceresponsabile delle politiche per il Mezzogiorno di Fd'I Gabriella Peluso: "Il consiglio dei ministri si appresta ad approvare il dl Semplificazioni ma esso non avrà alcun effetto per l'accelerazione delle grandi opere per il Sud se non verrà accompagnato da un piano straordinario per le infrastrutture e per lo sviluppo di questa parte del territorio nazionale che e' la principale potenzialità di crescita dell'Italia". Peluso ha concluso: "Per questo rilanciamo la nostra proposta per la fiscalità di vantaggio per ridurre la tassazione nel Sud e attrarre nuovi investimenti e per un piano straordinario per impegnare nel Sud almeno il 50 per cento delle risorse disponibili per le infrastrutture. Solo con questa strategia sarà possibile creare lavoro stabile e di qualità e sottrarre il Sud alla trappola dell'assistenzialismo e del clientelismo che purtroppo continua ad attanagliare questo territorio". (Ren)