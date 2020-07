Campania: De Luca, aspetto al varco tutte le forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto ad aspettare. Voglio vedere fino a che punto d’indecenza arriveremo in questo Paese. Aspetterò al varco tutte le forze politiche. Voglio vedere se almeno con le risorse aggiuntive avremo la decenza di dare a ogni cittadino italiano le stesse risorse. Vedremo anche quanta parte dell’opinione pubblica avrà modo di accompagnarci in una battaglia di dignità". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)