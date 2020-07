Decreto Rilancio: Maiorino, grazie a M5s subito fondi per case rifugio e sportelli ascolto Lgtb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle Alessandra Maiorino, vicepresidente vicaria del gruppo M5s a palazzo Madama, informa: "Abbiamo messo in sicurezza la legge di tutela della comunità Lgbt contro le discriminazioni. In commissione Bilancio alla Camera è stato infatti approvato un emendamento sul quale ho lavorato insieme alla deputata Sportiello, con il quale garantiamo i fondi per l'istituzione di case rifugio e sportelli di ascolto per le vittime di atti omotransfobici. Dimostriamo con fatti concreti - aggiunge in una nota - l'impegno del Movimento cinque stelle verso una comunità, quella Lgbt, che in Italia rappresenta circa il 13 per cento della cittadinanza e che a partire già da quest'anno potrà usufruire di servizi e assistenza su misura, offerti da operatori professionisti, rendendo così l'Italia un Paese più inclusivo e giusto verso tutte e tutti i suoi e le sue cittadine. Per arrivare all'approvazione di questo emendamento, che riconosce la particolare vulnerabilità della categoria specie nel momento più acuto della crisi sanitaria dovuta al Covid, c'è voluto un grande lavoro di squadra con tutta la maggioranza, per il quale ringrazio infinitamente la collega Sportiello". (Com)