Campania: De Luca, la Regione ha finanziato con 140 milioni la ricerca contro i tumori

- “Domani al Monaldi si inaugura il Centro Nemo, volontariato a tutela di pazienti neurologici. Si tratta di un intervento bellissimo e di grande valore. Intanto c’è stata una pubblicazione scientifica in relazione ad agenti calcoli e tumori renali. È un pezzo di ricerca oncologica finanziata da Regione Campania per 140 milioni di euro. Non mi risulta che ci siano altre Regioni di Italia che lo abbiano fatto”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)