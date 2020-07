Campania: De Luca, disposti a lavorare a cottimo se governo avvia piano nazionale per il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilancio per il buon cuore del governo nazionale la mia proposta per un piano di lavoro nazionale per 300mila giovani del Sud. Abbiamo dimostrato che c’è domanda di giovani qualificati negli enti locali e uffici pubblici. Abbiamo dimostrato che si possono fare cose di grandissima utilità in contesto di trasparenza, senza clientele. Se il governo ci ripensa, noi lavoriamo a cottimo per far varare il piano". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)