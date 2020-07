Campania: M5s, approvato emendamento per sostegno economico a comuni in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato approvato in commissione Bilancio alla Camera dei deputati un emendamento per il sostegno economico e sociale a favore dei comuni finora esclusi e particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Un fondo da 40 milioni, da ripartire sulla base della popolazione residente, tra i comuni che per almeno 15 giorni sono rientrati nella zona rossa, nonché per i restanti sulla base dell'incidenza del numero dei casi di contagio e dei decessi da Covid-19". Lo hanno dichiarato in una nota i senatori Francesco Castiello, Felicia Gaudiano, il deputato Cosimo Adelizzi e il consigliere regionale Michele Cammarano (M5s): "I Comuni salernitani del Vallo di Diano, quelli avellinesi di Ariano Irpino e di Lauro e quello di Saviano, dichiarati zona rossa nel corso della prima fase pandemica, saranno ricompresi tra i beneficiari del fondo speciale. In Campania sono diversi i territori che hanno pagato lo scotto di ulteriori restrizioni e limitazioni che si sono riverberate, inevitabilmente, su un'economia già depressa per gli effetti dell'emergenza economica". (Ren)