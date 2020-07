Whirlpool: Nonno (Fd'I), lavoratori ingannati da governo, Regione Campania e Comune di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle parte dei lavoratori Whirlpool. Sono stati ingannati dal Governo e della Regione, strumentalizzati dal Comune. Io sto dalla loro parte. È la mia storia, sono le mie battaglie". Lo ha dichiarato in una Marco Nonno, consigliere comunale a Napoli per Fratelli d'Italia: "Servono fatti e non chiacchiere. Si usino i fondi europei per tenere qui l'impresa si costruisca, è possibile farlo, un area speciale per abbattere le tasse". (Ren)