Napoli: contrasto alla criminalità e progetti scuole sicure nel comitato ordine e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rendiconto è inoltre stato illustrato che: "Si è proceduto all’esame dei progetti presentati dai Comuni di Casalnuovo, Ercolano, Melito, Pomigliano d’Arco, Portici, Quarto, S. Giorgio a Cremano e Torre Annunziata, in adesione all’iniziativa scuole sicure, finanziata dal Ministero dell’Interno per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. I fondi potranno essere impiegati per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, per assunzioni a tempo determinato e per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, per l’ acquisto di mezzi ed attrezzature nonché per la promozione di campagne informative rivolte alle giovani generazioni". Infine la conclusione dell'incontro: "Tutti i progetti sono stati valutati positivamente e pertanto, a garanzia degli impegni assunti, i Comuni stipuleranno con la Prefettura appositi protocolli d’intesa". (Ren)