Whirlpool: Rivellini (Fd'I), governo improvvisato non difende operai

- "I lavoratori del sito Whirlpool di Napoli, sono ancora in strada a combattere per difendere il loro posto di lavoro e il futuro delle loro famiglie. Dopo un anno e mezzo di passerelle, promesse e tavoli tecnici inconcludenti la vita di 400 operai è affidata all'incapacità del governo di trovare una soluzione. Un governo di pressapochisti e improvvisati, che non è in grado di guidare il Paese. Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico non mantiene ciò che promette". Lo ha detto Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia in seguito all'ennesima protesta dei lavoratori Whirlpool. (Ren)