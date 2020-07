Campania: De Luca, riaprimo tutto, via libera a discoteche, sport di contatto, sagre e musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai abbiamo ripreso quasi tutto. L’ultima ordinanza conferma asporto alcolici dopo le 22 ma liberalizza orari di bar e ristorazione. Approvati protocollo per sicurezza in discoteche e simili che apriamo il 4 luglio". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Da lunedì possono ripartire sport di contatto. Autorizziamo da subito eventi e performance musicali ma in posizione fissa. No alle processioni. Autorizziamo le sagre a partire dal 10 luglio. Rimuoviamo limiti presenza su barche da diporto. Data istruttoria per rimuovere limiti a presenza, a cominciare da trasporto marittimo. In buona sostanza abbiamo ripreso tutta l’attività economica salvo pochissime realtà". (Ren)