Piemonte: grandi opere, Regione e mondo produttivo chiedono al governo nomina commissari straordinari (2)

- “Il documento che abbiamo condiviso sottolinea anche i 5 punti di cui il Piemonte ha bisogno - ha annunciato l’assessore Gabusi - Primo: regole e poteri speciali per poter realizzare le grandi opere in tempi immediati. Secondo: accelerare il processo di realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da difficoltà esecutiva o attuativa. Terzo: accelerare le procedure tecnico-amministrative particolarmente complesse. Quarto: garantire ai cittadini e alle aziende la realizzazione delle opere nei tempi previsti. Quinto: permettere ai lavoratori impegnati a qualsiasi titoli nella realizzazione delle opere di lavorare in ambienti sicuri, ove la loro professionalità sia tutelata e garantita”. L’assessore Marrone si è invece soffermato sull’importanza di includere Torino nella Zona Logistica Semplicata del Retroporto di Genova: “Significa non solo ufficializzare il ruolo del nostro capoluogo come snodo fondamentale del Corridoio ferroviario mediterraneo che passa da Lione e Torino, ma anche aprire alla nostra economia di territorio eccezionali opportunità di sviluppo. Nel Piano di sviluppo strategico della futura ZLS torinese, annunciamo di voler inserire le ‘best practice’ elaborate da TELT per l’avanzamento efficiente dei cantieri Tav, fondate sul meccanismo del silenzio assenso per i pareri ministeriali e sulla semplificazione delle istruttorie. L’opportunità per sbloccare l’alta velocità e gli altri cantieri del Piemonte sarà la conversione in Parlamento del tanto atteso decreto Semplificazione: per questa ragione rivolgiamo fin da ora un appello a tutti i parlamentari piemontesi di ogni forza politica a sostenere un apposito emendamento che la Regione intende condividere con loro per realizzare tutto ciò”. Il documento per il Governo sarà accompagnato dall’elenco degli altri interventi prioritari per il territorio piemontese e proposti dalle Province per il nuovo piano di investimenti sulla viabilità. (Rpi)