Decreto Rilancio: Gelmini, grazie a FI in Lombardia Centro per ricerca e innovazione

- La crisi del Covid-19 ci ha insegnato che dobbiamo rafforzare gli ecosistemi della ricerca e dell’innovazione in Italia, ci ha insegnato che i ponti tra la scienza e l’industria rendono la nostra società più forte e preparata a reagire a eventi inaspettati. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Per questa ragione, approvando il nostro emendamento al decreto Rilancio, il Parlamento ha preso una decisione importante: il nuovo Centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita sarà un ponte grazie al quale la scienza e l’industria, realtà pubbliche e realtà private, potranno costruire progetti di trasferimento tecnologico, valorizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale, anche per fare tesoro di quanto imparato durante la crisi sanitaria da cui stiamo lentamente uscendo”, ha detto, sottolineando che l’emendamento “non crea inutili duplicati, ma rafforza l’ecosistema esistente nel campo delle scienze della vita”. (Com)