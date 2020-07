Campania: De Luca, sui trasporti battiamo giunta precedente mille a zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo consegnato altri 35 autobus nuovi dei 240 che abbiamo acquistato. Fra settembre e ottobre arriveranno altri 200 autobus nuovi. Il programma arriva a mille mezzi nuovi. A 800 già messi in gara, coi ribassi arriveremo in un anno e mezzo a mille. Il governo regionale precedente ne ha acquistati zero. Mille a zero. Mi pare un buon raffronto". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)