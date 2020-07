Archeologia: statua rubata nel 1985 nel Casertano ritrovata in una casa d'aste di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fu portata via durante una rapina a mano armata consumata a Santa Maria Capua Vetere nel lontano 1985: adesso l’antica scultura raffigurante la testa dell’imperatore romano Settimio Severo, rubata dall’Antiquarium è stata ritrovata, era stata messa in vendita da una casa d’aste di New York dove sarebbe stata venduta per una cifra oscillante tra i 400 e i 600mila dollari. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale. La statua tornerà in Italia solo quando saranno modificate le norme che impongono restrinzioni al traffico aereo dovute alla prevenzione del contagio da Covid. (Ren)