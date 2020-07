Campania: domani a Napoli incontro Ciarambino (M5s)-Pantano (Confederazione imprese)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 10, al Caffè Gambrinus, la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino incontra il presidente della Confederazione imprese e professioni Mauro Pantano e i rappresentanti della categoria. A seguire, passeggiata lungo le vie dei commercio del centro di Napoli, durante la quale Valeria Ciarambino incontrerà gli esercenti, per ascoltare le loro istanze e illustrare i punti di programma per il rilancio del settore". Lo ha reso noto il M5s campano in un comunicato. (Ren)