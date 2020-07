Campania: Borrelli (Verdi), risposta Anm su ripristino corse è insoddisfacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo per niente soddisfatti di questa risposta da parte di Anm. Ci aspettavamo un ripristino dei servizi di trasporto più celere e più programmato anche in virtù del fatto che essendo già in piena fase estiva la città comincia ad essere popolata da visitatori e turisti ed allora sarebbe indispensabile poter garantire un trasporto pubblico più efficiente e capillare per garantire una migliore vivibilità della città e per garantire le giuste misure di sicurezza a tutti dato che molti cittadini non andranno in vacanza ma resteranno n città". Lo ha detto in una nota il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli in merito alla posizione espressa dall'azienda che "fa sapere di essere impossibilitata, anche per carenza di organico in vista delle ferie estive, ad incrementare l'offerta sulle principali linee". (Ren)