Napoli: contrasto alla criminalità e progetti scuole sicure nel comitato ordine e sicurezza

- "Nella mattinata di oggi si è svolta, presso il palazzo di Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini". Lo ha reso noto la Prefettura: "E’ stata esaminata la situazione dell’ordine pubblico nel capoluogo, con particolare attenzione alle criticità emerse nei tavoli di osservazione delle diverse municipalità, programmando le iniziative da adottare, anche con servizi di controllo coordinati tra le forze dell’ordine ad alto impatto per corrispondere alle richieste del territorio e rendere più efficaci la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di illegalità". Ma non è tutto: "E’ stata attenzionata la problematica relativa all’adozione di misure per impedire la sosta indiscriminata sull’istmo di Nisida, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico con riferimento all'afflusso di persone nella stagione estiva. Al riguardo sono stati intensificati i controlli da parte dei comandi presenti, nelle more della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e Autorità portuale per regolamentare un’area pedonale urbana videosorvegliata". (segue) (Ren)