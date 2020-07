Piemonte: Leone-Preioni (Lega), cambiano le regole per la caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove regole per la caccia in Piemonte. Le ha approvate nelle score ore il Consiglio regionale nell’ambito della votazione dell’Omnibus, collegato al Riparti Piemonte. “Abbiamo votato a larga maggioranza le variazioni derivanti dalla revisione degli articoli dal 16 al 27 del DDL 83/2020 riguardanti l’agricoltura e, appunto, la caccia – spiega Claudio Leone, consigliere regionale della Lega – portando l’accertamento dei danni da fauna selvatica e attività venatoria e la loro prevenzione come materia regolamentata dalla Regione Piemonte. Abbiamo, inoltre, introdotto come specie cacciabili allodola, fischione, codone, folaga, canapiglia, marzaiola, pernice bianca. Abbiamo previsto il divieto dell’esercizio dell’attività venatoria da parte proprietario o il conduttore di un fondo con richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale. La Regione si è fatta carico di determinare in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori, coinvolgendo i cacciatori nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali”. “Un intervento normativo che finalmente affronta con buonsenso l’emergenza dei danni causati dalla fauna selvatica - aggiunge il presidente dei consiglieri del Carroccio Alberto Preioni - e che allinea il Piemonte alla normativa nazionale sulla caccia. Il tutto garantendo la sicurezza dei cacciatori e fornendo nuovi strumenti di sostegno economico ai comprensori alpini e ai nostri ambiti territoriali”. (segue) (Rpi)