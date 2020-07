Campania: De Luca, a Mondragone abbiamo agito con rigore di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affrontato focolaio di Mondragone con rigore di sempre. Fatti tamponi a tutti gli abitanti delle palazzine ex Cirio, sia itlaiani che bulgari, abbiamo individuato oltre i primi 43 altri contagiati in impresa agricola e istituire zona rossa in meno di 24 ore. Abbiamo tenuto la presenza anche dell’esercito e prolungato di una settimana la zona rossa per attendere eventuale incubazione del virus. Rifaremo i tamponi a tutti i residenti, ci auguriamo di non trovare altri positivi". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)