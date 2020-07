Campania: De Luca, problemi di Saluzzo uguali a quelli di Mondragone ma raccontati diversamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto e ringrazio i civilissimi cittadini di Mondragone. Faremo qualche bella iniziativa per rilanciare turismo e agricoltura. Cercheremo di promuovere lo sviluppo di questo territorio, non di danneggiarlo. Mi è capitato di ascoltare notizie relative a una cittadina piemontese, credo Saluzzo, dove hanno scoperto che ci sono stagionali dov3e ci sono stranieri che vanno a raccogliere la frutta. Ho visto immagini paradisiache". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Mi è parso di sentire che molti di loro dormissero nei parchi pubblici. La descrizione di quella realtà simile a quella di un picnic, non le immagini di guerra che arrivavano da Mondragone. Mi è parso di rilevare una qualche diversità nel modo di presentare un problema sostanzialmente sovrapponibile. Come sapete la Campania appartiene alla categoria degli afflitti non dei fortunati". (Ren)