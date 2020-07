Campania: De Luca, lavoriamo allo spasimo, cittadini verifichino chi in Italia ha fatto più di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo al limite delle nostre capacità e forze fisiche. Della nostra tenuta nervosa e resistenza. Stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile e anche di più per tutelare la vita delle nostre famiglie, la serenità. Per mantenere sotto controllo problema sanitario e creare lavoro, economia, solidarietà, cultura. Mi piacerebbe che i nostri concittadini si informassero sul panorama nazionale. E verificassero quante altre Regioni d’Italia hanno in corso un programma come il nostro". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)