Campania: De Luca, firmato protocollo intesa con sindaci Capri e Anacapri

- "Abbiamo firmato un protocollo d’intesa per Capri, coi sindaci di Capri e Anacapri perché c’è problema serio di tutela e sicurezza per turisti. Mi auguro che non succeda più ciò che è successo al molo Beverello sugli imbarchi: necessario avere percorsi differenziati e garantire controllo delle temperature. Gli albergatori poi sono già impegnati nel rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)