Campania: De Luca, completato il pagamento alle imprese per 320 mln di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo completato pagato di 320 milioni alle piccole imprese, completato quello ai professionisti e abbiamo già 1.500 domande per tassisti e Ncc. Lunedì parte il bando per imprese turistiche e bed e breakfast, con contributi fino a 7mila euro. Abbiamo già pagato 3.600 aziende agricole, lunedì ne pagheremo altre 3mila. Da lunedì cominciano i pagamenti per florovivaisti e aziende bufaline". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)