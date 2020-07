© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane in piedi per il trasporto gratuito a 230mila studenti della Campania. Scusateci, un’altra eccellenza nazionale della Campania. Sono piccole soddisfazione che i sovranisti vorranno concederci". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)