Infrastrutture: Aspi, ispezioni e cantieri in gallerie liguri procedono a pieno ritmo

- Sono più di 1.200 i tecnici di Autostrade per l’Italia che stanno lavorando a pieno ritmo per rispettare la scadenza del 10 luglio prescritta a fine maggio dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per concludere tutti i controlli sulle gallerie delle autostrade liguri. Stando al relativo comunicato stampa, tale decisione ha modificato significativamente le modalità di ispezione condivise tra Aspi e il dicastero lo scorso gennaio, e ha comportato la necessità di riavviare i controlli sulle 285 gallerie liguri quando la società ne aveva già monitorate il 95 per cento, portando avanti le attività anche durante tutto il periodo della serrata. Per ottemperare a quanto disposto dal Mit, prosegue la nota, Aspi sta gestendo circa cento cantieri diurni e notturni nel tratto ligure, tra attività di ispezione e manutenzione. Stando alla nota, il programma di ispezioni è entrato in una fase di particolare intensità a partire dalla notte scorsa: con l’obiettivo di rispettare la scadenza prescritta dal ministero, nel corso delle prossime sette notti si concentreranno diverse chiusure di tratti a ridosso del nodo genovese, con tempi di apertura funzionali alla tipologia dei ripristini che potrebbero rendersi necessari. (segue) (Com)