Credito: Confindustria Chieti Pescara, accordo con Fidimpresa per garanzie a imprese (2)

- “Si tratta di un sostegno concreto alla richiesta di credito: in questo modo l’imprenditore e la sua azienda diventano più affidabili agli occhi di chi li dovrà finanziare e di conseguenza le richieste avranno più possibilità di andare a buon fine”, ha commentato il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, parlando di un’opportunità in più che andrà ad affiancare progetti imprenditoriali sostenibili che necessitano di accedere al credito. “Fare arrivare soldi alle imprese per rilanciare la loro operatività è un’attività essenziale per sostenere la crescita dell’economia e la competitività del territorio in cui operano”, ha aggiunto. “La valutazione migliore del merito creditizio non la fa un algoritmo, ma chi conosce l’impresa e la sostiene: il nostro ruolo è proprio quello di aiutare le banche a selezionare in modo ancora più accurato e realistico le imprese che meritano la fiducia del sistema”, ha affermato Giancarlo Abete, presidente di Fidimpresa Italia. (Com)