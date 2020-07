Abruzzo: Centro antiviolenza La Fenice, uno sportello a Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà ospitata nella Scuola primaria “Parrozzani” di Isola del Gran Sasso (Teramo) la prima opera antisismica realizzata dalla Croce Rossa Italiana con le donazioni del terremoto del 2016. Dopo Teramo, Pineto e Martinsicuro, la provincia ha voluto aprire una finestra di ascolto nell'area montana del territorio: un comprensorio questo del Gran Sasso che comprende numerosi comuni. “Saremo aperti un giorno alla settimana, ospitati nella sede che ci è stata concessa dalla Croce Rossa e dal comune con cui abbiamo stipulato un'apposita convenzione”, ha dichiarato Beta Costantini, consigliere delegato alle Politiche sociali. Come ci insegna l'esperienza consolidata di Pineto e Martinsicuro, ha aggiunto, la presenza fisica sul territorio rappresenta una svolta importante per le donne in difficoltà. “Si crea una relazione, si comprendono meglio le dinamiche, le donne imparano a fidarsi: non ho dubbi che rappresenterà un servizio importante per il territorio”, ha aggiunto. Nei mesi di serrata il servizio ha continuato a lavorare in modalità remota e sono diciotto le donne che sono state prese in carico con un primo colloquio in questo periodo. Il team professionale del Centro, inoltre, ha registrato una recrudescenza di problematiche e comportamenti violenti in casi già conclusi con la separazione familiare: le richieste di aiuto arrivate al numero dedicato lasciano trasparire il senso di solitudine e di smarrimento connesso alla difficoltà delle donne di rivolgersi alle forze dell'ordine o ai centri a causa della prolungata coabitazione con compagni o mariti violenti. Nel solo mese di marzo in Italia sono state registrate undici vittime. (Gru)