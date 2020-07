Abruzzo: Quaresimale (Lega) su piano contrasto incendi boschivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ruolo fondamentale in questo piano ce l'hanno i cittadini – chiarisce il consigliere Lega –. Segnalare per tempo le prime avvisaglie di incendio è, infatti, fondamentale per intervenire tempestivamente ed evitare danni irreparabili all'ecosistema dei nostri Parchi e dei territori montani. Non meno importante è la denuncia dei responsabili. Chiunque veda qualcosa di anomalo in tal senso lo segnali al numero di soccorso 115. L'interesse per il bene comune è dovere fondamentale di qualsiasi cittadino e straordinario segnale di civiltà e rispetto della propria terra. Mai come quest'anno - conclude Quaresimale - è importante che gli abruzzesi e i turisti che sceglieranno di visitare la nostra Regione si sentano sicuri sotto ogni punto di vista. Il nostro patrimonio naturalistico rende l'Abruzzo una Regione unica. Preservare e custodire questo valore è una delle missioni più importanti di questo governo regionale e di ogni abitante d'Abruzzo". (Gru)