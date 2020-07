Governo: Laboccetta (Polo Sud), Italia vira a destra, Meloni futuro leader e Salvini soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Italia sta virando pesantemente a destra. Lo confermano tutti i sondaggi che indicano nella lanciatissima Giorgia Meloni la futura leader del centrodestra nazionale". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli del Pdl Amedeo Laboccetta. "Salvini tenta in ogni modo di non mostrare le sue preoccupazioni - ha proseguito il presidente di Polo Sud - ma è evidente che soffre sentendo il fiato sul collo della Meloni. E' inevitabile che prima o poi assisteremo al sorpasso. Una Donna di carattere a capo di una grande coalizione farà certamente bene alla Nazione e sicuramente aiuterà la Politica a rientrare dal suo esilio”, ha concluso Laboccetta. (Ren)