Professioni: Claudio Turi nuovo presidente Unione giovani commercialisti di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Turi è il nuovo presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ugdcec) di Napoli. Subentra a Maria Caputo, che resta nella squadra di governo come presidente del Collegio dei probiviri. Quarantuno anni, dottore commercialista dal 2008, Turi è dottore di ricerca in imprenditorialità e innovazione. È specializzato nelle attività di consulenza tributaria e societaria. Al fianco di Turi, nel nuovo consiglio direttivo dell'Unione, sono stati eletti Claudio Sica (vicepresidente), Carolina Rumboldt (segretario), Emanuele Lattanzio (tesoriere) e Erika Capobianco (responsabile delle Commissioni di studio). Gli altri componenti sono Francesca Tummolillo, Paolo Vitelli, Anna Filosa, Bartolomeo Parretta, Luigi Passante, Giorgia Argenio, Guido Spiniello, Vincenzo Piccirillo, Francesco Rescigno, Cristiana Ciabatti e Adelaide Rescigno. Il Collegio dei probiviri sarà composto da Danilo Casucci, Daniele D'Ambrosio, Mario Ferrara e Pasquale Limatola. Il Collegio dei revisori da Salvatore Apolito (Presidente), Fabio Iodice, Marco Izzo, Carmelo Imperatore e Maurizio Coccia. "In continuità con l'ottimo lavoro portato avanti fino ad ora da Maria Caputo e da tutto il direttivo uscente - ha affermato il neopresidente Turi - lavoreremo per rappresentare sempre più un punto di riferimento per i giovani commercialisti napoletani, per favorirne la formazione, l'inserimento nell'attività professionale e incentivare l'aggregazione, lo spirito di amicizia e solidarietà che caratterizza la nostra associazione". "Oggi più che mai - ha concluso Turi - è necessario unirsi per valorizzare e tutelare la figura del dottore commercialista in tutte le sedi opportune e per far comprendere maggiormente quanto è essenziale il ruolo svolto dai commercialisti a supporto del sistema imprenditoriale del nostro Paese, soprattutto in situazioni di emergenza come quella che stiamo attraversando in questi mesi". (Ren)