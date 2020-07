Abruzzo: Quaresimale (Lega) su piano contrasto incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero in un'estate senza incendi sul nostro territorio e mi auguro che ogni tentativo di criminale azione incendiaria venga segnalato e punito duramente". Il consigliere regionale e capogruppo Lega, Pietro Quaresimale, interviene sul tema degli incendi boschivi e ricorda il piano di prevenzione e contrasto al fenomeno messo in campo quest'anno dalla Regione. "L'amministrazione regionale si è mossa per tempo per assicurare un'azione sul territorio tempestiva ed efficace. Una convenzione stipulata tra il sistema regionale di Protezione civile, il ministero dell'Interno e il dipartimento regionale dei Vigili del fuoco, prevede che dal 6 luglio al 15 settembre sia attivata una campagna antincendio boschivo di grande livello. Saranno disponibili 125 veicoli, nove mezzi aerei tra elicotteri e canadair e 1300 volontari addestrati che affiancheranno in caso di bisogno Vigili del fuoco e Protezione civile – spiega Quaresimale – la regione Abruzzo ha stanziato 2 milioni di euro a supporto dell'operazione e avviato protocolli di prevenzione e sicurezza sui territori più a rischio". (segue) (Gru)