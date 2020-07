Napoli: de Magistris in visita al mercato Coldiretti di Fuorigrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezzo il lavoro che la Coldiretti sta svolgendo per il mercato di Fuorigrotta". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in visita al mercato coperto del quartiere napoletano promosso dalla Coldiretti. "Ci hanno dato sostegno durante il lockdown - ha proseguito il sindaco - e fanno parte della nostra terra e della nostra Regione. Noi sosterremo sempre iniziatiche che mettono al centro i nostri prodotti, il rispetto del consumatore, incoraggiando i giovani a investire in un rapporto corretto tra agricoltura, industria, tutto 'made in Naples'". (Ren)