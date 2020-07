Imprese: da Unicredit 15 milioni a Cartiere Carrara con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cartiere Carrara ha definito con Unicredit un'operazione di finanziamento da 15 milioni di euro, con garanzia rilasciata da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse finanziarie rinvenienti dall'operazione, strutturata con una durata di 72 mesi, saranno utilizzate per fronteggiare l'incremento della necessità di circolante e per sostenere gli investimenti produttivi in Italia. “La collaborazione tra Unicredit e Cartiere Carrara è una lunga storia di attenzione e profonda conoscenza delle esigenze del cliente e del suo mercato di riferimento: anche in questa occasione la solidità della partnership ha contribuito allo sviluppo e alla sostenibilità del nostro modello di business”, ha commentato Mario Carrara, chief growth officer del Gruppo. “Con questa operazione confermiamo l’impegno di Unicredit a sostegno del tessuto imprenditoriale del territorio e la nostra piena operatività su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità: Cartiere Carrara è un’azienda storica, che ha saputo unire alla solidità della tradizione le leve vincenti dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della sostenibilità”, ha aggiunto Andrea Burchi, regional manager di Unicredit per il Centro Nord.(Com)