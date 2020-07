Campania: De Siano (FI), solidarietà a Catapano, finalmente garantismo da Salvini e Molteni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sincero e coerente garantista esprimo la mia più viva solidarietà al sindaco Catapano, segretario provinciale della Lega, per la vicenda che lo vede coinvolto". Lo ha affermato il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia. "Al contempo - ha proseguito De Siano - registro con vivo compiacimento le dichiarazioni di Matteo Salvini e Nicola Molteni che finalmente in questa circostanza assumono una posizione totalmente distante dal bieco giustizialismo per affermare principi di civiltà giuridica assolutamente condivisibili". (Ren)