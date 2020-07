Imprese: Cdp, firmato protocollo intesa per edilizia scolastica con comune di Bagno a Ripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri tecnici, ha aggiunto il sindaco, sono già al lavoro con i professionisti di Cdp con un contatto e una collaborazione davvero costante e proficua. “Il protocollo d'intesa porterà benefici alla seconda fase dei lavori previsti per la scuola media Redi sia in termini qualitativi che di tempestività nella realizzazione dell'intervento: il risultato sarà una casa completamente nuova, per la quale è previsto un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro; una struttura rinnovata, efficiente, sicura e moderna per i nostri alunni, da prendere come modello per l'edilizia scolastica a livello metropolitano”, ha detto. “Il protocollo testimonia il forte impegno di Cdp al fianco degli enti locali nell’accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture sul territorio: con il comune di Bagno a Ripoli sigliamo un accordo di cui andiamo molto orgogliosi e rafforziamo ulteriormente il modello di coesione con le comunità, ponendo al centro il tema della sostenibilità”, ha aggiunto Tommaso Sabato, direttore Cdp Infrastrutture e Pubblica amministrazione, sottolineando che grazie al contributo di Cdp il comune potrà fruire in tempi rapidi di una scuola moderna, sicura, efficiente e didatticamente innovativa”. (Com)