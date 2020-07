Tlc: Open Fiber connette Peschiera Borromeo con fibra ultraveloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete interamente in fibra ottica di Open Fiber illumina anche Peschiera Borromeo, tra i più importanti poli industriali e artigianali dell’hinterland di Milano, che potrà così beneficiare di servizi innovativi e all’avanguardia: la società guidata da Elisabetta Ripa investirà a Peschiera circa due milioni di euro per collegare, attraverso un’infrastruttura in modalità Ftth (Fiber to the hime), oltre settemila unità immobiliari alla banda ultralarga. Stando al relativo comunicato stampa, gli interventi Della società partiranno nel mese di luglio dal quartiere di Mezzate, dove verrà installato anche un punto di presenza (la centrale che accenderà la rete di tutta la città), e dureranno al massimo 18 mesi. La convezione stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra, come previsto dal decreto ministeriale del 2013. Circa il 60 per cento dell’opera, prosegue la nota, sarà eseguito mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. “La firma di questa convenzione, oltre agli indubbi vantaggi per circa il 70 per cento degli abitanti di Peschiera Borromeo che potranno utilizzare la fibra ottica Ftth, ci ha permesso di cablare altri 12 immobili comunali senza nessun costo per i cittadini, e di completare l’anello che precedentemente aveva posato la città metropolitana”, ha commentato Marco Righini, vice sindaco e assessore alla smart city del comune di Peschiera Borromeo. (segue) (Com)