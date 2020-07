Whirlpool: de Magistris, decisione assurda soprattutto in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bisogna mollare. Queste battaglie sono sempre lunghe, non c'è mai un momento in cui bisogna abbandonare la speranza". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla vicenda Whirlpool. "Bisogna premere sul governo - ha proseguito il sindaco - per una decisione assurda che assume i tratti della tragedia in tempi di Covid. Il governo non ne può uscire in questo modo, deve fare rispettare l'accordo e trovare una soluzione che metta al centro la dignità dei lavoratori. Ritengo che ci siano ancora spazi di manovra. Sarà un autunno molto caldo e Whirlpool sarà solo un anello di quello che si sta innescando". (Ren)