Whirlpool: Tibaldi (Fiom-Cgil), tavolo Patuanelli-La Morgia insoddisfacente e fuorviante (2)

- Tibaldi ha inoltre aggiunto: "La sfida sul tavolo in una fase di ripresa dei volumi del settore dell'elettrodomestico è che una multinazionale importante come Whirlpool rafforzi le produzioni nel nostro Paese in tutti gli stabilimenti anziché delocalizzare come sta già facendo. Questo vale per l'elettrodomestico, per la siderurgia, per l'automotive e per tutti i settori strategici, diversamente sarà perfettamente inutile parlare di Stati Generali". Infine l'esponente della Fiom-Cgil ha concluso l'intervento dando appuntamento alla prossima settimana: "Il prossimo martedì 7 luglio si svolgerà il coordinamento dei delegati Fim, Fiom, Uilm di tutto il gruppo che avrà il compito anche di definire le iniziative da intraprendere da qui al prossimo tavolo che è stato programmato per il 31 luglio". (Ren)