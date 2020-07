Abruzzo: a Pescara tornano a vivere le sale del museo Cascella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque date fisse e la disponibilità ad aperture su prenotazione così come previsto dalle normative anti Covid. Tornano a vivere le sale del museo Cascella e del museo delle Genti d'Abruzzo che, dopo tutte le operazioni di messa a norma, possono tornare a disposizione del pubblico, seppur nei limiti imposti da quella che resta, ancora, un'emergenza sanitaria. La Fondazione Genti d'Abruzzo onlus, che non ha mai abbandonato, neanche in questi mesi, la sua mission di diffusione e conservazione della cultura del territorio ha organizzato un cartellone di eventi estivi all'interno delle due strutture puntando sulla ripresa delle attività di visita e integrandole con nuovi percorsi online. Si ricomincia giovedì prossimo, 9 luglio, alle 18.30: il museo Cascella, in viale Marconi 45 a Pescara, presenta un progetto di lettura teatrale realizzato in collaborazione con il Florian Metateatro dal titolo: "Il Tempo delle Nuvole- Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a Pacific Grove". Si tratta della lettura teatrale di una drammaturgia di Giulia Basel liberamente ispirata all'autobiografia di Michele Cascella "Forza zio Mec". In scena Umberto Marchesani e Giulia Basel che ha curato anche la regia e la scelta delle musiche che accompagnano la performance, grazie al supporto tecnico di Tony Lioci Globster. Non è un caso che il Florian ed il Museo abbiano dato vita a questa proposta che ha una profonda radice nel rapporto che nel corso del tempo i due enti hanno avuto a cominciare dai progetti quasi pionieristici che Giulia Basel e Massimo Vellaccio hanno dedicato ai Cascella nei primi anni '80, quando il Museo consisteva solo dello Stabilimento Cromolitografico di Basilio. (segue) (Gru)