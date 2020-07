Napoli: assessore Menna, accoglieremo l'appello del direttore del Mann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con piacere ed interesse l'appello del direttore del Mann e di tutti i firmatari perché esso rispecchia la ferma visione dell'amministrazione espressa chiaramente nella delibera approvata nei giorni scorsi. Nell'atto amministrativo del Comune si sancisce l'accordo di collaborazione tra Comune di Napoli, autorità portuale e il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare attraverso il soggetto gestore del parco sommerso Gaiola ed il comando Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri". Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale Francesca Menna: "Si tratta di un atto importante che viene formalizzato come accordo tra gli enti pubblici proprio per ribadire il principio di salvaguardia e tutela di un bene comune che è il principio che lega tra di loro tutti gli enti che insistono in quella zona". (segue) (Ren)