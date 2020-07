Trasporto aereo: Alitalia, da oggi raddoppiate le frequenze tra Bologna e Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi Alitalia raddoppia il numero delle frequenze sulla tratta Bologna-Roma, rimasta sempre attiva durante il periodo di serrata dell’Italia per la pandemia da Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, i servizi fra l’aeroporto bolognese e Fiumicino passano da due a quattro al giorno, con l’aggiunta di un volo in partenza dal Guglielmo Marconi alle ore 6:55 e un altro previsto alle 21:45 da Roma, in modo da garantire i viaggi di andata e ritorno in giornata per chi parte da Bologna. Gli altri voli su questa rotta decollano alle ore 15:20 (da Bologna) e alle 13:35 (da Roma). In ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, prosegue la nota, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7 per cento come in una sala sterile. (Com)