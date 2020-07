Whirlpool: assessore Palmieri, unica proposta concreta dalla Regione Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un'attesa durata cinque mesi abbiamo partecipato oggi ad un tavolo privo di qualunque impulso propositivo da parte dell'azienda. L'unica proposta concreta è stata quella della Regione Campania, che chiede con forza che l'azienda prenda in seria considerazione la disponibilità di 20 milioni di euro per siglare un accordo di programma che rilanci il sito di via Argine, mantenendo produzioni e livelli occupazionali anche dell'indotto". È quanto ha affermato in una nota l'assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri in merito al tavolo odierno sulla vertenza dello stabilimento Whirlpool di Napoli: "Ho colto la rassegnazione del Mise ed invece bisogna spostare la trattativa innanzitutto in avanti di tre mesi, persi a causa del Covid, sistemare definitivamente le sorti travagliate dei lavoratori del sito di Carinaro, tutelare i lavoratori delle aziende dell'indotto". Palmieri ha concluso: "La Regione Campania continuerà a mantenere ferma la sua azione di concreto sostegno alla vertenza, affinché sia da monito ad altre multinazionali che vedono nella fuga dai territori del Sud l'unica via per non intaccare i profitti". (Ren)