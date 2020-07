Campania: Rescigno (Fd'I), voto di scambio, Schiano è una persona perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da collega medico, da professionista e da militante nello stesso partito, non ho alcun dubbio sulla correttezza e integrità dell’amico e consigliere regionale Michele Schiano di Visconti". E’ quanto ha affermato in una nota Carmela Rescigno, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e vice-responsabile nazionale Sanità del partito, in merito al coinvolgimento di Schiano in un’inchiesta della Procura di Napoli sul voto di scambio. "A Michele vanno la mia solidarietà e affetto - ha proseguito Rescigno - ma soprattutto l’invito a non mollare. Ci attende una battaglia vitale per la comunità della destra in Campania: liberare la Regione dal malgoverno della sinistra. Il contributo di Michele sarà fondamentale per la vittoria finale contro Vincenzo De Luca”. (Ren)