Regionali: domani a Napoli presentazione candidati lista Verdi-Europa verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 12, presso il Gran Caffè Gambrinus di Piazza Trieste e Trento a Napoli, saranno presentati i primi candidati della lista dei Verdi-Europa verde per le elezioni regionali in Campania. Saranno presenti il coordinatore della Federazione nazionale dei Verdi e commissario straordinario per la Campania Angelo Bonelli, il consigliere regionale del Sole che Ride Francesco Emilio Borrelli, il promotore di Europa Verde in Campania Dino Di Palma e i componenti del gruppo di coordinamento per le elezioni: Fiorella Zabatta, Paolo Tozzi, Donato Lettieri, Giovanni Sabatino, Sofia Esposito, Rita Martone, Luigi Esposito. Bonelli ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti del lavoro finora svolto e stiamo riscontrando un nuovo interesse da parte dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali, animaliste e pro-legalità che affrontiamo da anni". (Ren)